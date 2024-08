La MotoGP fa tappa ad Aragon, pista nella quale Marc Marquez su Honda ha trionfato ben 5 volte dal 2013-2019. Da un dominio all'altro: dal GP di Teruel del 2020 hanno infatti vinto solo piloti italiani, Morbidelli, Bagnaia e Bastianini. Il dodicesimo appuntamento della stagione è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Come definire Aragon se non un regno con un re appartenente al passato? La Honda qui ha vinto la metà dei GP disputati, 7 su 14, ed il suo ex pilota di punta, Marc Marquez, vi ha trionfato ben 5 volte. Lo stesso bilancio vale per le pole: 7 Honda, 7 tutti gli altri; 5 per Marc. Sono dati che, ancora una volta, stridono con la realtà di un marchio che quest’anno non è riuscito mai a piazzare una moto nei primi 10 e, anche se arriva in un tracciato amico, difficilmente riuscirà a risollevarsi.

Discorso leggermente diverso per Marc Marquez, il suddetto primatista di Aragon: sarà la volta buona per il primo successo con la Ducati? Le sue 5 vittorie qui risalgono tutte al periodo pre-incidente, cioè agli anni 2013-2019, nei quali fu praticamente imbattibile: 5 vittorie e 2 cadute in 7 GP. Come dire: se fosse arrivato al traguardo, molto probabilmente sarebbe stato il vincitore… Sua anche la sequenza record di 4 successi consecutivi qui: dal 2016 al 2019. Nel 2021 è andato vicino al successo: 2°, alle calcagna di Pecco Bagnaia, quest’ultimo con la prospettiva della prima vittoria in MotoGP, che ha ottenuto al termine di una gara tiratissima. Nell’ultimo GP corso qui, nel 2022, Marquez non ha brillato: solo 13° in griglia, si ritirò dopo due incidenti al primo giro.