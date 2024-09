Il pilota del team Gresini è tornato a parlare dell’incidente che lo ha coinvolto con Bagnaia ad Aragon: "Non causerei mai deliberatamente un incidente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di questo – ha scritto sui social -. La cosa più importante è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, per me, il caso è chiuso"

Alex Marquez torna a parlare dell’incidente avvenuto nella gara di ieri, domenica 1° settembre, ad Aragon con Pecco Bagnaia. Il pilota del team Gresini è andato largo in curva 12, con il tre volte campione del mondo che si è buttato all'interno, cercando di completare il sorpasso all'esterno nel cambio di direzione. Le traiettorie dei due si sono incrociate, con lo scontro che è stato inevitabile (la ricostruzione). "Dopo aver letto alcune affermazioni vorrei spiegare con quanto segue – ha scritto il pilota 28enne sui social. Non causerei mai deliberatamente un incidente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di questo. Non è nel mio DNA e non è il DNA di questo sport. La cosa più importante per me è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, per me, il caso è chiuso. Ora – ha concluso – è tempo di riposare e recuperare il corpo per essere al 100% a Misano".