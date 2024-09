A Misano un'altra festa per la MotoGP: è il 400° GP dal 2002

Il prossimo weekend la MotoGP raggiunge un altro traguardo: a Misano si festeggerà il 400° GP dal 2002 in poi, considerando quindi solo la classe di moto introdotta in quell'anno. Honda ha vinto la maggior parte di queste gare, con 157. Segue Yamaha con 125. Il weekend italiano è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

No, questo non è un invito a festeggiare “responsabilmente” ma, in vista dell’ennesimo numero tondo del motomondiale, è bene fare un po’ di chiarezza su cosa si va a celebrare. Festeggiare è bello, provate ad immaginare una festa non solo per il vostro compleanno, ma, che so, un anniversario tondo a partire da una certa data, oppure la somma degli anni di tutti i vostri amici, oppure la somma di tutte le feste di compleanno celebrate nella vostra vita. Bello eh?