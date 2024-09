Marquez mago nell'incertezza, a Misano un altro coniglio dal cilindro

Come successo ad Aragon, Marc Marquez dimostra ancora una volta di esaltarsi nell'imprevisto: a Misano un breve scroscio di pioggia manda in tilt Martin e molti colleghi ma non il pilota Gresini, che supera tutti in poche curve e non molla più il primo posto mettendosi dietro le Ducati ufficiali di Bagnaia e Martin. Talento, sicurezza in sé stesso e nessuna paura: a Misano l'otto volte campione del mondo ha tirato fuori l'ennesimo coniglio dal suo cilindro

Dal cilindro di Marquez è spuntato fuori un altro pezzo del suo vasto repertorio. Correre tra asciutto e bagnato, o viceversa, è una delle sue specialità. Perché gli altri impiegano più tempo a prendere le misure a un asfalto all’improvviso fattosi insidioso, mentre lui va via liscio e sicuro. Come se nulla fosse. Questione di sensibilità, di talento, di grande sicurezza in sé stesso e di scarsa, quasi nulla, paura. In fondo Marquez lo sostiene da sempre: "il timore di cadere non può frenarmi". Il coraggio non te lo costruisci, o ce l’hai o non ce l’hai. E lui l’ha dimostrato tante volte in passato, non teme nulla.