Il futuro ferrarista ha commentato nella conferenza piloti alla vigilia di Silverstone le voci che lo vorrebbero interessato a rilevare il team Gresini in MotoGP: "Ho sempre amato il Motomondiale, sono interessato alla crescita dello sport ma non siamo a quel punto (acquisire un team, ndr)"

"Ho sempre amato la MotoGP , sono interessato alla crescita dello sport ma n on siamo a quel punto (acquisire un team, ndr). Sono interessato al valore patrimoniale e a comprendere come assumere la proprietà di un team, magari nei prossimi 5 o 10 anni ci saranno delle opportunità". Lewis Hamilton ha risposto così alla nostra Mara Sangiorgio nel corso della conferenza piloti alla vigilia del GP Gran Bretagna di F1. Il futuro ferrarista ha fatto così chiarezza, dopo i rumors insistenti degli ultimi giorni che lo volevano pronto a rilevare il team Gresini Racing nella top class del Motomondiale.

E il team Gresini scherza sui social

Da Silverstone al Sachsenring, dove nel weekend la MotoGP scenderà in pista. Proprio in seguito ai rumors di cui sopra Gresini Racing ha postato una serie di fotomontaggi su Instagram, che ritraggono alcuni membri del team con il look di Lewis Hamilton. Un modo per scherzare sulle voci delle ultime ore e prepararsi col sorriso a una gara molto importante, su un tracciato in cui Marc Marquez è uno dei grandi favoriti.