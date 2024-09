La MotoGP ritorna a Misano per la seconda gara consecutiva sul circuito italiano. Ci eravamo lasciati con la vittoria di Marquez davanti ai due ducatisti Bagnaia e Bastianini, si riparte oggi con la conferenza piloti alle 16. Il GP Emilia-Romagna è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: domenica 22 settembre la gara della MotoGP alle 13, preceduta dalla Moto3 alle 10 e dalla Moto2 alle 11:15

MILLER IN PRAMAC: LA GRIGLIA 2025 E' COMPLETA