Tutto è pronto per il GP Emilia-Romagna, secondo appuntamento consecutivo con il Motomondiale da vivere sul circuito di Misano. A due settimane dalla vittoria di Marc Marquez, e soprattutto dopo i test ufficiali che abbiamo vissuto su questo tracciato, i piloti tornano a gareggiare sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Per l’occasione Bagnaia festeggerà la sua centesima gara in MotoGP . Un evento che Pecco condividerà con tutti i suoi tifosi, nonostante il maltempo che ha colpito le aree interne della Romagna in questi giorni . Una situazione che coinvolge emotivamente tutto il mondo della MotoGP, che non mancherà nel weekend di esprimere vicinanza e solidarietà . La provincia di Rimini fortunatamente è stata risparmiata dai fenomeni alluvionali, ma le piogge abbondanti rendono necessari alcuni accorgimenti per i prossimi giorni.

Maltempo, cosa cambia per il pubblico a Misano

Gli organizzatori del GP Emilia-Romagna fanno sapere che venerdì 20 settembre "tutti i possessori di biglietti di Prato 1 e Prato 2 saranno indirizzati verso le tribune coperte A-B-C con ingresso da via Kato. Questo per tutelare i tifosi e le condizioni dei terreni: in queste ore, secondo le ultime previsioni meteo, la pioggia diminuirà fino ad esaurirsi nella giornata di venerdì 20 settembre, ma in ogni caso è utile tutelare il terreno affinché possa tornare a una condizione accettabile. L’opportunità è estesa anche a coloro che hanno biglietti di tribune scoperte e fino ad esaurimento posti l’impianto accoglierà tutti al coperto". Per quanto riguarda i parcheggi "chi viene dalla zona mare potrà usufruirne nelle zone di via Simoncelli e della zona artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santamonica". L’organizzazione del GP Emilia-Romagna fa sapere che si tratta di "un piano in evoluzione e si consiglia di seguire i profili social di MW, il sito internet e la web App accessibile dal sito www.misanocircuito.com, poiché alcune indicazioni cambieranno sabato 21 e domenica 22 settembre".