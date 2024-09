Super sabato a Misano per il GP dell'Emilia-Romagna in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Piloti in pista alle 10:10 per le FP2, 'antipasto' delle qualifiche che scatteranno alle 10:50. Nel pomeriggio alle 15 verranno assegnati i primi punti del weekend nella Sprint Race. Attenzione agli orari di domenica: tutte le gare sono state anticipate di un'ora, con il semaforo verde della MotoGP alle 13

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2