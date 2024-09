Si completa la griglia di MotoGP 2025: Miller è ufficialmente un pilota Yamaha Pramac. L'australiano raggiunge Oliveira nel 2025 e guiderà una M1 factory. "Sarà un valore importante per Yamaha, per migliorare le performance della M1", afferma il Managing Director Lin Jarvis. Il GP Emilia-Romagna è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : domenica 22 settembre la gara della MotoGP alle 13, preceduta dalla Moto3 alle 10 e dalla Moto2 alle 11:15

È ufficiale: Jack Miller sarà il compagno di Miguel Oliveira in Yamaha Pramac nel 2025. Per il pilota australiano, che guiderà la YZR-M1 factory 2025, è un ritorno in Pramac, dove ha militato dal 2018 al 2020, quando il team correva ancora con Ducati. "Siamo lieti di annunciare l'arrivo di Miller in Prima Pramac e gli diamo il benvenuto nel gruppo Yamaha", afferma il managing director Lin Jarvis, "Jack sarà un valore importante per noi, con dieci anni di esperienza in MotoGP con tre diversi costruttori. La sua velocità, la sua conoscenza, etica del lavoro e spirito di squadra saranno fondamentali per il nostro progetto per migliorare le performance della M1 nel 2025 e oltre".