Secondo tempo per Martin nelle pre-qualifiche del GP Emilia-Romagna: "Ho lavorato molto su quello che ci serviva e abbiamo fatto passi avanti rispetto a due settimane fa - ha dichiarato su Sky -. La pista è peggiore rispetto a 'Misano 1', c'è meno grip e si scivola di più". Poi sul gap da Bagnaia: "La curva 11 rimane un problema per tutti, tranne per Pecco: è incredibile come la fa, sa entrare perfettamente". Domenica la gara della MotoGP alle 13 LIVE su Sky e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE