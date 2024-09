Chiamato dalla Yamaha per sostituire Cal Crutchlow come collaudatore nei test di Misano, Andrea Dovizioso è tornato in sella a una MotoGP: "È stato uno shock positivo, nel senso che dici: 'Wow mamma mia che moto'. È vero che sono cambiate e bisogna guidare in modo diverso". Sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche: "È pesante, bisogna stare vicini alle persone che hanno il terrore e si sentono vulnerabili". Guarda il VIDEO con l'intervista di Dovizioso a Sky

