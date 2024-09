Fantastico Pecco Bagnaia nelle qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna: il pilota della Ducati ha conquistato la pole position firmando il nuovo record della pista di Misano in 1:30.031. Nel VIDEO il suo giro da rivivere con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 15 inizierà la Sprint Race, domenica le gare anticipate di un'ora con la MotoGP alle 13: tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

