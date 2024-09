Prima vittoria in Superbike per Danilo Petrucci, che è salito sul gradino più alto del podio nella gara 1 di Cremona diventando il primo pilota a conquistare almeno un successo tra MotoGP, SBK, Moto America e Dakar: "Quando ero in testa non riuscivo a capire se i giri stessero aumentando - ha scherzato a Sky -. Non ho ancora ben realizzato ma sono molto contento". Poi sulla Dakar: "Ci tornerò molto presto, ma non sulla moto... a breve ci sarà una sorpresa". Nel VIDEO l'intervista completa

SBK, HIGHLIGHS GARA 1