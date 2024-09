Finale thrilling a Misano: il riminese supera Martin nel finale con una manovra al limite - ma il contatto viene giudicato regolare - e conquista la sua 7^ vittoria in top class, attenuando in parte la delusione dei ducatisti per la caduta di Bagnaia, scivolato a -24 nel Mondiale dallo spagnolo. Che si arrabbia per il sorpasso, ma poi si complimenta con Enea. Le emozioni dell'ultimo giro con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini

