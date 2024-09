A Misano Martin allunga in classifica su Bagnaia, caduto, e arriva in Indonesia da favorito. A Mandalika l'anno scorso è stato lui a non terminare la gara, regalando proprio a Pecco 25 punti importantissimi per la lotta al titolo. In questa stagione i due contendenti si sono traditi in momenti importanti, sintomo di una MotoGP estrema che non ammette passi falsi

