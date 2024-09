Alla vigilia del weekend di Mandalika, Jorge Martin torna sul sorpasso subito all'ultimo giro del GP Emilia-Romagna da Bastianini: "E' stato oltre il limite, serve più chiarezza da parte degli steward ma è inutile tornarci su". Poi sull'Indonesia e sul Mondiale: "Devo restare concentrato e non mettermi pressione, solo così riuscirò a non commettere errori" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Sei gare davanti, cinque delle quali oltre oceano, su circuiti pieni d’incognite, per il meteo e le condizioni dell’asfalto. Martin sa di avere una grande occasione in mano per vincere il titolo ed è concentrato al massimo sull’obiettivo. "Sarà un periodo di gare impegnativo, su differenti circuiti e con l’incognita del meteo. La pista di Mandalika mi piace, ma bisogna vedere se sarà sporca venerdì mattina. Sarà importante trovare il ritmo e non fare errori. Cercherò di essere concentrato e dare il massimo". L’anno scorso lo spagnolo vinse il sabato e cadde in gara la domenica, mentre era al comando. "Nel 2023 qui ero molto forte, ho vinto la Sprint ma sono stato troppo ottimista la domenica, quando avevo tre secondi di vantaggio, ma posso essere competitivo anche quest’anno e consistente per tutto i weekend. Devo restare concentrato ed evitare di ripetere gli errori in qualifica".

Sul sorpasso subito da Bastianini a Misano Sul contatto con Bastianini a Misano, preferirebbe tirare una riga sopra. Jorge resta della sua idea, ma evita le polemiche: "Per me non ha senso parlare ancora di quanto successo, ma non sono d’accordo al 100 per cento sulle spiegazioni di Enea, perché è stato un sorpasso oltre il limite. In ogni caso complimenti a lui, ma vorrei ci fosse più chiarezza da parte degli steward". Come affronterà il rush finale? "E’ molto semplice, maggiore è la pressione, e maggiori sono le difficoltà, più devo restare concentrato sulla guida e sul mio feeling; se penso troppo sbaglio… devo cercare di dare sempre il massimo per allontanare la pressione". approfondimento Martin-Bastianini: sorpasso, gestaccio e scuse

"Che entusiasmo qui a Mandalika, calendario 2025 ok" Anche a Jorge chiedono del possibile congelamento dei motori nel 2025: "Vedrò ai test di Valencia quando proverò l’Aprilia, ma il mio focus adesso è sulla stagione attuale. Per quanto riguarda gli pneumatici quelli attuali mi piacciono, e sono adatti al mio stile di guida. Ad ogni modo dovremo fare il meglio con quello che avremo". Anche Martin apprezza il calore del tifo locale. L’anno scorso ne fu molto colpito: "Mi ha stupito il calore del pubblico l’anno scorso qui a Mandalika, non avevo mai provato qualcosa di simile prima. La passione della gente è incredibile. Amano molto questo sport, mi è piaciuta molto la parade prima della gara. Sembravamo dei super eroi". Riguardo al calendario gare dell’anno prossimo, lo spagnolo non vede problemi. "Va bene, non vedo criticità, capiremo meglio a metà stagione". vedi anche MotoGP, il calendario del Mondiale 2025