La MotoGP è in Indonesia per il primo appuntamento del tour tra Asia e Australia in cui potrebbe decidersi il Mondiale 2024. Il weekend di Mandalika, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW da venerdì 27 a domenica 29 settembre, avrà un programma particolare per via del fuso orario, con alcune sessioni in programma in piena notte in Italia. Si riparte con Martin a +24 punti su Bagnaia in classifica piloti, con Pecco a caccia del riscatto dopo la caduta nel GP Emilia-Romagna. Occhi puntati anche su Bastianini, ultimo vincitore sull'isola di Lombok e reduce dal trionfo di Misano 2, e su Marc Marquez, che in Indonesia ha vinto due volte in top class.