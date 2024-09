Pecco Bagnaia commenta il 3° posto di Mandalika: "La cosa positiva è che in questo weekend siamo riusciti a recuperare 3 punti a Martin e all'inizio non era previsto. Però dopo la vittoria di ieri pensavo di poter stare al passo, purtroppo c'è stato ancora un problema in partenza che dobbiamo analizzare, ultimamente facciamo fatica al via". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

GP INDONESIA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA