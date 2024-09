Bagarre in 'stile Ranch' con Bagnaia e Bezzecchi per Franco Morbidelli, arrivato 4° nel GP di Indonesia dopo aver battagliato anche con gli altri piloti dell'Academy. "Da metà gara in poi ho iniziato a far fatica con l'anteriore e ho cercato di resistere il più possibile per prendere il miglior risultato. È stato bello stare lì davanti e soffrire in quel modo. Pecco e Bez? Sono due ossi durissimi, due campioni: ci sfidiamo tutti i giorni, ma farlo qui ha un sapore diverso"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA