Aron Canet domina il GP di Indonesia di Moto2, gara ricca di emozioni: la caduta di Garcia e il 2° posto di Ogura avvicinano il giapponese al titolo iridato. Lopez fa suo il derby con il compagno Aldeguer per il podio, Arbolino rimonta fino all'ottavo posto, diventato settimo per la squalifica di Guevara (non rispettato il peso minimo)

E’ un mondiale senza storia, per la lotta al titolo, ma ancora ricco di emozioni, per la le sfide che s’accendono di gara in gara. La caduta di Garcia, secondo in campionato, ha aperto il solco con Ogura, salito in testa a 42 punti di vantaggio, a cinque gare dalla fine. L’aritmetica dice che nulla è deciso, ma alle spalle del giapponese gli sfidanti si passano il testimone, di volta in volta. Ovvero: nessuno prova a sfidare con continuità il suo primato. A Mandalika ha vinto Canet, meritatamente, ma lo spagnolo della Fantic non vinceva da sei mesi. Detto di Garcia, protagonista della prima parte della stagione, Roberts non brilla più da tempo e anche oggi ha visto il podio da lontano.

Il derby Boscoscuro Lopez-Aldeguer

Restano i duelli, che accendono di gran premio in gran premio, la battaglia della Moto 2. Il derby in casa Boscoscuro, tra Lopez e Aldeguer, ha offerto un ottimo spunto, a inizio e fine gara, dopo che Aldeguer ha perso posizioni (problemi al cambio) dopo il contatto iniziale con Chantra (il thailandese è finito al centro medico per accertamenti). L’ha spuntata Lopez, per due decimi scarsi dopo la rimonta del compagno di squadra che in classifica paga 10 punti di distacco (d’altra parte Alonso s’è visto raggiungere da Canet, a quota 156).

Guevara squalificato, Arbolino sale al 7° posto

Al di là del discorso titolo, non è stata una gara avara di emozioni. Nemmeno di episodi cruciali: la caduta di Masia subito dopo il via, l’incidente di Chantra con Aldeguer, che potrebbe aver condizionato la gara di Arbolino nelle battute iniziali (Tony è passato in un colpo da ottavo a ventunesimo). Dixon, possibile protagonista (scattava dalla seconda posizione in griglia) à caduto al terzo giro. Una volta mollati gli ormeggi, Canet ha lasciato Ogura, Lopez, Gonzalez e il resto della compagnia a vedersela tra di loro. Ogura ha allungato, Lopez ha difeso il terzo posto fino al traguardo, Aldeguer s’è fermato a un passo dal podio e Arbolino ha rimontato fino all’ottavo posto con non pochi rimpianti (girava sui ritmi dei primi). Tony è poi salito al 7° posto per la squalifica di Guevara (non rispettato il peso minimo della moto, ndr). Comunque un ottimo spettacolo, per il pubblico locale.