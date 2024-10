Mancano solo cinque gare alla fine del motomondiale, i punti disponibili sono 185, ovvero la distanza di Acosta, quinto in classifica, da Martin, leader. La Ducati è quindi quasi certamente campione del mondo piloti, con Martin, Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez in lotta per il titolo. Inoltre, la scuderia di Borgo Panigale a Mandalika ha ottenuto la 12^ vittoria consecutiva. L’ultimo costruttore a riuscirci è stata Honda nel 2014

Sia la Formula 1 che la MotoGP da tempo ci avevano abituato ad un sistema di punteggio tale per cui una vittoria valeva 25 punti. Certo, era molto più facile quello della F1 con la vittoria a 10, ma anche 25 non era male. Mancano 4 GP? Facile, i punti disponibili sono al massimo 100. Ne mancano 5? Somma altrettanto facile: 125. Con la Sprint, tutto si complica, perché oltre ai titoli mondiali che potrebbero essere assegnati al sabato (ed è già successo…), per ogni weekend un pilota può mettere a segno al massimo 37 punti, numero dai multipli un po' ostici.

Ebbene, con 5 GP, pardon: weekend, da disputare il massimo dei punti disponibili è 185, esattamente il distacco di Pedro Acosta dopo Mandalika. Questo implica due cose: la prima è che Acosta è in lizza solo con uno scenario bizzarro in cui passa da non aver vinto nulla in top-class a vincere tutte le Sprint e tutti i GP da qui a Valencia e Jorge Martin a zero in tutte le suddette gare. Questo ci porta alla seconda considerazione: la Ducati è praticamente campione del mondo piloti, perché escluso Acosta, rimangono in gioco solo Martin, Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez, tutti piloti Ducati.