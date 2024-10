Non solo prove di partenza: al termine delle FP1, condizionate dalla pioggia, diversi piloti hanno testato il salto da una moto all'altra che si vede in gara quando si è costretti a passare in corsa a un assetto da bagnato. Il meteo è instabile a Motegi e, soprattutto nella Sprint di sabato 5 ottobre, potrebbe verificarsi il flag to flag, come nel GP 2023. Ecco allora che Bagnaia. Martin e gli altri hanno già testato la loro reattività per perdere il meno possibile in caso di necessità...

