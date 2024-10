Bagnaia completa l'opera e firma la doppietta in Giappone: "È stata una gara abbastanza complicata, corsa su tempi incredibili - spiega a Sky -. A un certo punto ho avuto qualche problema in frenata, ma nel finale mi sono tranquillizzato. E' stato un weekend perfetto". Poi sul duello con Martin: "È una situazione stressante perché basta poco per guadagnare o perdere tanti punti, i 10 recuperati sembrano pochi ma non lo sono. Dobbiamo continuare così"

