Terzo posto per Marc Marquez a Motegi: "Avevo paura che nell'ultima parte di gara Bastianini mi venisse a prendere e mi togliesse il podio, ero concentrato al 100% per non sbagliare", le sue parole a Sky. Poi sul primo GP in Giappone da avversario della Honda: "Sono andato a trovare i ragazzi di HRC perché il rapporto umano resta: mi ha fatto un po' strano, ora sono molto contento in Ducati". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

