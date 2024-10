Inizio di weekend scoppiettante per Toprak Razgatlioglu a Estoril, con una prova di forza degna dei suoi giorni migliori per regolare la concorrenza fin dal venerdì. Su una pista che l’ha visto a podio in tutte le gare corse, il turco ha dominato sia la FP1 bagnata che la FP2 asciutta, concludendo con il miglior tempo di 1'37''355. Ciò che impressiona, oltre alla velocità, sono i pochi giri bastati al leader del campionato per mettere le cose in chiaro: solo quattordici passaggi in tutta la giornata.