Il pilota romano ha deciso di andare sotto i ferri dopo il GP della Thailandia del prossimo 27 ottobre: chiuderà in anticipo il suo 2024 saltando le ultime due gare a Sepang e Valencia per essere al top all'inizio della nuova stagione. "Non possiamo rischiare di non arrivare al massimo della condizione fisica al via del 2025", le prime parole di Di Giannantonio

La stagione di Fabio Di Giannantonio si chiuderà in anticipo, per la precisione dopo il Gran Premio della Thailandia del 27 ottobre. Ancora due gare (Phillip Island e Buriram) e poi il pilota romano andrà sotto i ferri per sottoporsi a un'operazione chirurgica alla sua malconcia spalla sinistra. Un problema con cui convive ormai dal weekend dell'Austria, quando si era procurato una lussazione in una brutta caduta nelle pre-qualifiche di Spielberg. Diggia ha deciso, in accordo col team VR46 e lo staff medico del professor Alessandro Castagna (che eseguirà l'operazione), di saltare le ultime due gare del calendario 2024, a Sepang e a Valencia.

Diggia: "Così posso arrivare al top al via del 2025" Di Giannantonio ha spiegato in questi termini le ragioni della scelta di chiudere anzitempo il suo 2024: "Avrei voluto correre fino a Valencia e poi prendermi tutto il tempo per affrontare l'intervento, il recupero e la riabilitazione - le sue prime parole -. Purtroppo però il calendario è davvero impegnativo, la pausa invernale corta e non possiamo rischiare di non arrivare al massimo della condizione fisica al via del 2025. In accordo con la squadra, lo staff medico e il professor Castagna, abbiamo valutato nella settimana post GP della Thailandia il limite massimo per poter procedere con l'operazione alla spalla. Ci ho pensato a lungo, perché era importante per me dare il massimo fino all'ultima gara per ripagare tutti della grande fiducia che mi hanno dato nel corso di questo 2024, ma sono sicuro che questa decisione sarà davvero importante in vista della prossima stagione".

Salucci: "Decisione condivisa, non poteva posticipare l'intervento" Questo invece il commento del team director del Pertamina VR46, Alessio Salucci. "Sono davvero dispiaciuto da un lato di dover dare, come team, questa notizia, perché so quanto impegno Fabio ha messo in questi ultimi mesi dopo la caduta. Non è stato facile, ma ha sempre stretto i denti. Questa decisione non arriva per caso, avrebbe potuto continuare a gareggiare, ma avrebbe significato posticipare l'intervento a fine novembre. Non ci sarebbe stato il tempo necessario per ottimizzare il recupero e la riabilitazione e questo avrebbe sicuramente pregiudicato le sue condizioni fisiche in vista dell'avvio della prossima stagione. È una decisione totalmente condivisa con Fabio, tutto lo staff medico, il professor Castagna e i partner che ci sostengono in questo progetto".