Jorge Martin scatterà dalla pole position a Phillip Island. Con lui in prima fila ci saranno Marc Marquez e Vinales. Quinto Pecco Bagnaia, che partirà tra Bezzecchi e Raul Fernandez. Settimo Morbidelli, decimo Bastianini. Marini 13°, mentre Acosta scatterà 15°. Alle 6 c'è la Sprint Race, domenica gara lunga alle 5: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE