Vinales commenta l'incidente con Bezzecchi durante la Sprint Race a Phillip Island: "Marco aveva provato a superarmi, gli avevo lasciato un metro e mezzo di spazio per evitare rischi. Appena ho sentito l'impatto sono volato via dalla moto. Spero che arrivi una penalizzazione pesante: se non fanno nulla sarà caccia aperta, andrò alla morte, mi sono rotto di essere tirato giù. O mettono delle regole, o tutti correranno con il coltello tra i denti per buttare giù i rivali"

Maverick Vinales e Marco Bezzecchi sono stati protagonisti di un brutto incidente a due giri dal termine della Sprint Race del GP Australia, mentre erano in lotta per il quinto posto. Il pilota Ducati non è riuscito a fermare la sua moto alla staccata della curva 1, al termine del rettilineo, probabilmente a causa del forte vento. Il numero 72 è così finito addosso allo spagnolo dell’Aprilia, causando la caduta di entrambi. Nessuno dei due piloti fortunatamente ha riportato gravi conseguenze.

"Io non ho paura, per me è lo stesso" Bezzecchi resta sotto investigazione per l'incidente e verrà ascoltato domenica dagli steward, mentre Vinales ha commentato così l'episodio al termine della Sprint Race: "Spero che arrivi una penalizzazione pesante (per Bezzecchi, ndr). Altrimenti, è caccia aperta. Io non ho paura, per me è lo stesso, ho già provato tutte le sensazioni possibili. Quindi nel caso andrò alla morte, se non fanno nulla sarà caccia aperta. E io andrò alla morte, mi sono rotto di essere tirato giù. Questo è ciò che penso. O mettono delle regole, o tutti correranno con il coltello tra i denti per buttare giù i rivali".

"Gli steward hanno compreso bene la dinamica" Vinales ricostruisce la dinamica dell'incidente durante la Sprint a Phillip Island: "Bezzecchi aveva provato a superarmi, gli avevo lasciato un metro e mezzo di spazio appositamente per evitare rischi. Appena ho sentito l’impatto sono volato via dalla moto. Se Bezzecchi si sentiva più veloce, poteva riprovarci la curva dopo. Dove voleva andare? Forse pensava che fosse tutto dritto all'infinito o non ha visto che a un certo punto bisognava frenare… Ho preso un colpo forte, ma adesso sto cercando di recuperare per la gara, non ho niente di rotto. Ho spiegato bene la dinamica agli steward, credo che l'abbiano compresa".