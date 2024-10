Jorge Martin torna a Buriram, dove vinse nel 2023, con un vantaggio di 20 punti in classifica su Bagnaia: "La pressione è normale - spiega a Sky Sport -. E' la stessa che avverto ormai da metà stagione. Ma sono felice di giocarmi il titolo, ci aspetta un weekend tosto. Anche Marquez e Bastianini sono in forma e loro non hanno niente da perdere..." RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Tensione pre gara? Quella che serve, non di più. Jorge Martin ha trascorso tre giorni a Bali con gli amici arrivati dalla Spagna, prima della trasferta in Thailandia. Il modo migliore per distrarsi. "Mi fa ancora male la gola da quanto abbiamo riso - racconta a Sky Sport -, alle moto c’ho pensato il minimo indispensabile, un paio d’ore al giorno per preparare la gara". Si vede bene che lo spagnolo è sereno. "Arriviamo da tre gare positive, in Australia è andata molto bene, ma mi aspetto un weekend tosto anche perché Marquez e Bastianini sono in gran forma, hanno meno da perdere e possono rischiare qualcosa in più".

'MarTHAInator', il casco speciale di Jorge per Buriram - ©Motorsport.com

"Importante non commettere errori" Sente la pressione, a tre gare dalla fine, e con l'obiettivo sempre più vicino? "La pressione c'è già da metà stagione, è sempre la stessa, uguale. Sono nervoso come tutti gli altri weekend, ma l'importante è sapere che quando vado in pista è tutto come al solito". L'anno scorso in Thailandia vinse Sprint e Gran Premio. Il circuito è quindi favorevole: "Questa pista è bella, ma sembra buona per tutti. Mi aspetto una gara tosta e molto calda. Per il titolo è importante non commettere errori".

Sull'incidente Vinales-Bezzecchi Come a Bagnaia e Marquez, seduti di fianco a lui, anche a Martin chiedono un parere sull'incidente di Phillip Island tra Vinales e Bezzecchi. "In certe curve si prendono troppi rischi. Dovrebbe intervenire la Safety Commission. Quando vieni superato devi essere più cauto e frenare un po' prima. Tra me e Marquez non è successo nulla perché sappiamo entrambi cosa fare nelle diverse situazioni. Conosciamo i rischi del nostro lavoro".