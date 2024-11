Inizia subito la sfida mondiale tra Bagnaia e Martin: il torinese è stato il più veloce nelle pre-qualifiche davanti allo spagnolo, scivolato nell'ultimo run. 3° Bastianini, 10° Marquez. Diversi esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1, tra i quali Acosta, Bezzecchi e Binder. 21° Iannone, al rientro in MotoGP dopo 5 anni. Sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara sempre alle 8: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

TUTTO SULLE PRE-QUALIFICHE