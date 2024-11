Martin-Bagnaia, comunque vada sarà un’impresa

Ci siamo, è l'ultima volta in cui si sfidano quest'anno, è l'ultima volta che lo fanno ad armi pari sulla stessa moto, e comunque vada dobbiamo ringraziare entrambi, Jorge Martín e Pecco Bagnaia, per due stagioni di MotoGp straordinarie chiuse all'ultimo respiro, con l'unica cosa che ci era mancata, un corpo a corpo da storia dello sport, arrivato in Malesia. Martín (+24) ha già fatto più punti di Bagnaia l'anno scorso. Pecco correrà sapendo che non dipenderà solo da lui: Barcellona è un po’ come la Malesia.

C'è un meraviglioso duello anche per il terzo posto, perché Márquez e Bastianini sono separati da un punto e sono una speranza per Bagnaia (che non dipende più soltanto da sé) ma anche per Martín, perché se quei due dovessero essere abbastanza competitivi da vincere anche solo una tra sprint e gara sarebbe game over.

L'impresa che sogna Martín è quella che desidera anche Pramac prima del passaggio a Yamaha. Forse l'ultima chance per un team satellite di diventare campione del mondo piloti per un lungo periodo. L'impresa che sogna Bagnaia è una rimonta storica, ribaltando un match point gigantesco per conquistare il terzo titolo consecutivo, il quarto della carriera.