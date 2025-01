Nel giorno della presentazione del team VR46 il pilota romano ha aggiornato sulle sue condizioni dopo l'operazione alla spalla dello scorso novembre: "Il recupero procede bene, conto di essere al top per la prima gara in Thailandia". Poi sulla Ducati factory a disposizione nel 2025: "Il nostro pacchetto è migliorato e vogliamo fare grandi cose, provando a mettere in difficoltà i migliori per tutta la stagione"

Per arrivare pronto all'inizio del 2025, una stagione fondamentale per lui in sella alla Ducati ufficiale, Fabio Di Giannantonio aveva rinunciato alle ultime due gare del 2024. Dall'operazione alla spalla sinistra di inizio novembre sono passati quasi tre mesi e il recupero, come confermato dal pilota romano nel giorno della presentazione del team VR46, procede senza intoppi: "Sto bene, il corpo sta reagendo alla grande ai trattamenti. Sono all’85% ancora, ma conto di arrivare al 100% alla prima gara in Thailandia (nel weekend del 28 febbraio-2 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, ndr)". Come detto, per Diggia il Mondiale al via da Buriram sarà molto importante: "Vogliamo fare grandi cose - ha proseguito a MotoGP.com -. Anche perché il nostro pacchetto è migliorato con la moto factory. Vogliamo lottare e provare a mettere in difficoltà i migliori per tutta la stagione".