Il nove volte campione del mondo parla degli obiettivi stagionali del suo team nel giorno della presentazione a Giacarta in vista del Mondiale 2025: "Vogliamo fare più podi possibili e vincere anche qualche gara". E sui piloti aggiunge: "Per noi è importante avere uno dell'academy come Morbidelli, è la chiusura di un cerchio. Diggia? E' carico e avrà la moto ufficiale, negli ultimi anni è sempre stato veloce"

Il Pertamina Enduro VR46 è diventato il factory supported team di Ducati, prendendo il posto di Pramac Racing. Normale che nel 2025 si alzi l'asticella per la squadra di Valentino Rossi, che porterà in pista con Fabio Di Giannantonio la terza Desmosedici GP25 oltre a quelle rosse di Bagnaia e Marquez. Il 'Dottore', i cui simboli (il 46, il sole e la luna) sono ben in evidenza nella nuova livrea, ha presentato la nuova stagione ai canali del team, parlando dei possibili obiettivi stagionali.

Valentino: "Obiettivi? Fare più podi possibili e vincere qualche gara" "Per il 2025 le aspettative sono piuttosto alte - ha esordito Valentino Rossi -. Siamo diventati il secondo team di Ducati e le Desmosedici, negli ultimi anni, sono state le moto più competitive. Abbiamo due piloti italiani secondo noi molto forti. Con Franco Morbidelli siamo insieme da quando ha iniziato la sua carriera: per noi è molto importante avere un pilota dell’Academy nel team, è come la chiusura di un cerchio. E poi abbiamo Fabio Di Giannantonio, che è stato molto veloce con la Ducati negli ultimi anni, è super carico e avrà la moto ufficiale. Dobbiamo cercare di fare più podi possibili e cercare di vincere anche qualche gara, oltre a finire bene in campionato". Vedi anche Le FOTO della livrea VR omaggio a Valentino Rossi

Salucci: "Vorrei vedere i nostri piloti protagonisti" Queste invece le parole del team director, Alessio Salucci: "Quest’anno abbiamo un pacchetto tecnico rinnovato. Diggia ha dimostrato di essere molto veloce l’anno scorso con la GP23, Franco è vicecampione del mondo MotoGP e campione Moto2 e l’abbiamo voluto fortemente. Vorrei che i nostri due piloti fossero protagonisti e lottassero sempre per le prime 6 posizioni, questo è il nostro obiettivo". Poi sui simboli di Valentino che caratterizzano la moto 2025: "Anche per questo chiedo ai piloti di dare quel qualcosa in più. Portano in pista con loro il pilota più forte della storia del motociclismo. Devono dare gas". Leggi anche Diggia: "Sto bene, per la prima gara sarò al 100%"

Alessio Salucci e Pablo Nieto in mezzo ai due piloti VR46