Dalla Ducati 2024 alla Ducati 2024, da Pramac a VR46. Franco Morbidelli non cambia moto ma squadra, pronto per iniziare la sua prima stagione coi colori del team di Valentino Rossi. Il pilota italiano ha chiuso in crescendo lo scorso anno, dopo una prima parte resa complicata dall'incidente di Portimao in inverno. Il 4° posto in Indonesia è stato il suo miglior risultato nelle gare della domenica, mentre a Misano, due weekend prima, era riuscito a salire sul podio nella Sprint Race del sabato. Risultati buoni ma non eccelsi, come ha detto lo stesso 'Morbido' ai canali del team VR46: "Abbiamo un pacchetto fantastico grazie a Ducati, punto a migliorare quanto fatto nel 2024". Poi a MotoGP.com ha aggiunto: "Questo è l'ambiente ideale per fare l’ultimo step che mi è mancato nell’ultima parte della scorsa stagione, quando mi sentivo veloce e forte ma, per varie ragioni, non sono riuscito a esprimere al massimo il mio potenziale".