Joan Mir sta per iniziare la sua terza stagione da pilota Honda , con cui finora ha collezionato soltanto 47 punti in due stagioni e un numero piuttosto alto di cadute, soprattutto in gara. Il pilota spagnolo, nel giorno della presentazione del nuovo team griffato Castrol , ha però mostato fiducia nel progetto della casa giapponese. " Vedo idee diverse e un cambiamento dentro il team . La nuova livrea probabilmente è il primo segnale che qualcosa sta cambiando all'interno di Honda. Sono felice di vedere i colori Hrc sulla moto - ha esordito a MotoGP.com -. Sono arrivate nuove persone che ci aiuteranno a tornare competitivi, ne sono convinto".

"Pronto a ricominciare, ci sono tante cose da provare"

Mir si prepara a tornare in sella dopo la pausa invernale: "Ho staccato per un periodo, ne avevo bisogno per ricaricare le batterie e passare un po' di tempo a casa con la famiglia - ha aggiunto il campione del mondo 2020 -. Ora sono pronto a ricominciare e voglio vedere tutti i progressi che sono stati fatti in Giappone. Abbiamo molte cose da provare nei prossimi giorni, sarà un mese interessante". A differenza dei piloti Yamaha, già in pista a Sepang per gli shakedown, Honda ha deciso di schierare i titolari direttamente per i test ufficiali del 5-7 febbraio, lasciando ai collaudatori Aleix Espargaro e Taka Nakagami i primi giri del 2025.