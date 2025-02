In archivio anche la seconda giornata dei test Shakedown di Sepang, nella quale hanno 'esordito' i piloti ufficiali Yamaha dopo la presentazione della nuova M1 di venerdì. Primo tempo proprio per Rins, seguito da Pol Espargaró e Quartararo. Domenica 2 febbraio in programma la terza e ultima giornata degli shakedown, mentre la prossima settimana (dal 5 al 7 febbraio) si svolgeranno i test ufficiali sempre in Malesia. Di seguito alcune immagini della giornata

HONDA HRC, LE FOTO DELLA MOTO DI MARINI E MIR