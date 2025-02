Terminano ufficialmente i test ufficiali di Sepang, con i piloti che sono scesi in pista per il terzo e ultimo giorno. Primo tempo di Alex Marquez, seguito da Bagnaia e Quartararo. Poi Morbidelli e Marc Marquez, che ha messo in mostra un ottimo passo. La MotoGP torna per i test della Thailandia il 12 e 13 febbraio. Alle 15:30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento

TEST SEPANG, RIVIVI LA 3^ GIORNATA