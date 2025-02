Presentazione show per la MotoGP a Bangkok in vista della stagione 2025, con i piloti che hanno sfilato per le strade della città e hanno dato spettacolo davanti a migliaia di tifosi con burnout, impennate e traversi. Assenti Martin, Di Giannantonio e Fernandez, tutti e 3 infortunati. La MotoGP torna il 12-13 febbraio per i test ufficiali di Buriram, ultimo appuntamento prima del GP inaugurale in Thailandia (28 febbraio-2 marzo, su Sky e in streaming su NOW)

