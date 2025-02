Primo giorno di scuola in Thailandia, con i piloti che si sono schierati in griglia per scattare le consuete foto di gruppo alla vigilia del primo GP della stagione. Unico assente l'infortunato Jorge Martin: la sua Aprilia col numero 1 era comunque parcheggiata davanti a tutti. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì notte con le Libere alle 4.45. Sabato pole alle 4:50 e Sprint alle 9, domenica la gara lunga (sempre alle 9). Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI