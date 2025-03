Scivolata per Pecco Bagnaia nel corso delle pre-qualifiche del GP Argentina. Il torinese, a cinque minuti dal termine della sessione, è scivolato in curva 2 mentre stava provando il time attack. Nonostante la caduta il pilota Ducati è riuscito comunque a staccare il pass per il Q2 con il 10° tempo. "Mi sono steso ma ci sta, volevo spingere perché sentivo di avere margine per migliorare", ha spiegato a Sky Sport

