È di Alex Marquez il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez. Il pilota spagnolo ha firmato il nuovo record della pista (in 1:35.991) e ha chiuso davanti a Bagnaia e Morbidelli. In Q2 anche Marc Marquez, 4°. Tra i piloti costretti a passare dal Q1 ci sono Binder e Bezzecchi. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

