In occasione del GP di Francia a Le Mans, Yamaha Pramac si colora con il tricolore francese: Miguel Oliveira e Jack Miller, infatti, scenderanno in pista con una livrea speciale dedicata ad Alpine, da quest'anno partner della squadra.

