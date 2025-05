"Questa vittoria sicuramente ripaga i sacrifici che si fanno, ma non ci penso quotidianamente. Per come va la mia vita e per quello che posso vivere su una moto sono già contento , però oggi direi anche abbiamo qualcosa in più", Johann Zarco commenta così la sua vittoria a Le Mans su Sky Sport. Il pilota del team LCR Honda parla del backflip , il salto all'indietro che ormai lo contraddistingue dopo ogni sua vittoria. "Ci ho pensato mentre stavo facendo il giro dei saluti, dovevo farlo e davanti a questo pubblico era perfetto . I tifosi sono stati veramente impressionanti, bisogna viverlo perché sennò fai fatica a crederci".

Zarco: "Vittoria storica, la dedico al team"

Zarco poi ripercorre la sua gara, dalla scelta di montare le rain all'incidente al via, per poi arrivare alla vittoria: "Quando ho finito la gara avevo dimenticato quello che ho vissuto alla prima chicane. Ero 'mancato' in partenza, avevamo le gomme da bagnato e non volevo partire con l'abbassatore perché non ero sicuro. Ma se non abbassi la moto non parti più, impenna e non fai metri. Quindi avevo perso tanto. Poi ho provato a recuperare già alla prima chicane e ho visto un po' di confusione. Mir ha alzato la moto e mi ha preso il braccio, ho dovuto lasciare il manubrio per non cadere. La moto si è addrizzata, sono andato lungo e si erano danneggiate alcune componenti dell'elettronica. Però almeno ho potuto continuare. Era un po' asciutto, ho visto Miller lontano e ho pensato che non potevo riprenderlo perché lui è il più forte in queste condizioni. Poi quando Jack è caduto ho iniziato a crederci. Ho avuto paura di Marc ma quando è arrivato con le gomme al limite ho potuto mantenere il gap e allungare, è stato perfetto. Ho scritto una bella pagina nella storia del motociclismo e dedico la vittoria al team".