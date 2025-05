Tutta la gioia del pilota Aprilia, tornato a vincere in MotoGP dopo oltre 600 giorni al termine di una gara show a Silverstone: "Quartararo è stato sfortunato, ma ho comunque fatto una gran rimonta - le sue parole a Sky -. Sono stati mesi difficili ma non ci siamo mai abbattuti. E ora dobbiamo continuare a lavorare"

Marco Bezzecchi è tornato a vincere in MotoGP dopo 609 giorni, riportando Aprilia sul gradino più alto del podio proprio nel momento più difficile, mentre il pilota di punta, Jorge Martin, sembra voglia salutare anzitempo il progetto di Noale. Si vedrà, nel frattempo c'è 'Simply the Bez' o 'God Save the Bez', come il casco speciale ispirato ai Sex Pistols. A Silverstone ha vinto un po' a sorpresa, in rimonta e sfruttando un guaio tecnico che ha messo fuori causa Quartararo a 7 giri dalla fine.