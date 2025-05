Bezzecchi versione punk rock a Silverstone. In pista con un casco speciale, firmato dall'artista Cris Devil e Starline, il pilota Aprilia rende omaggio a "God Save the Queen" dei Sex Pistols (canzone del 1977). Al centro, circondato dalla silhouette di chittare elettriche, il volto del pilota con la frase "God save the Bez", per una fusione estetica tra visione creativa e racing design. Qui tutte le FOTO

LA GARA MOTOGP LIVE, CLICCA QUI