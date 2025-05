Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP di Silverstone. Nel corso del 4° giro il torinese, che si trovava a inseguire dalla 13^ posizione dopo aver commesso un errore qualche minuto prima, ha perso l'anteriore della sua Ducati ed è finito nella ghiaia. Pecco, disperato per l'errore commesso, non ha potuto far altro che rientrare ai box e dire addio alla sua gara

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BAGNAIA A SILVERSTONE