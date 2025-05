Per la 3^ volta di fila sarà Quartararo a partire davanti a tutti nella gara lunga MotoGP, LIVE oggi alle 14 su Sky e in streaming su NOW: il 'Diablo' proverà a tenere dietro Alex Marquez, vincitore della Sprint, e Bagnaia, solo 6° dopo una baby race complicata per via dell'usura della gomma posteriore. Dalla 2^ fila Marc Marquez, che cercherà di prendersi la rivincita sul fratello. Programma aperto dalla Moto2 (ore 12.15) e chiuso dalla Moto3, il cui GP scatterà alle 15.30

