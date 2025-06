È di Marc Marquez il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Aragon. Il pilota Ducati ha preceduto suo fratello Alex e Vinales. Accesso in Q2 con il 9° tempo per Pecco Bagnaia. Diversi esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1, su tutti Bezzecchi, Quartararo e Di Giannantonio. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE