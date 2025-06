Un weekend perfetto per Marc Marquez ad Aragon, che ha dominato dalla prima sessione del venerdì fino alla bandiera a scacchi della domenica. Un'impresa arrivata a dieci anni da un altro fine settimana straordinario, quello del Sachsenring nel 2015: con lui in griglia c'erano anche due nomi ancora protagonisti di questa MotoGP, leggende, ma non solo. Ecco com'era la MotoGP allora e tutte le statistiche di Michele Merlino

TEST MOTOGP LIVE, CLICCA QUI