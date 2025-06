Ducati in stile Rinascimento. Domenica 22 giugno, in occasione del warm up e poi della gara che chiuderà il weekend del Mugello, Pecco Bagnaia e Marc Marquez sfoggeranno una livrea speciale. Da un lato ci sarà Leonardo da Vinci con l’opera il ‘Vecchio Condottiero’, dall’altro Niccolò Machiavelli, due simboli del periodo storico nato proprio a Firenze, a due passi dal circuito della Scarperia

